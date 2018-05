Cinghiali, un tavolo in Regione per i problemi dell’agricoltura

Si è svolto ieri a Palazzo Lombardia un incontro con le organizzazioni agricole regionali convocato dall’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi, dedicato alla delicata questione della gestione faunistica e venatoria del cinghiale.

L’assessore ha sottolineato la gravità del problema, in relazione ai danni procurati alle colture agricole e alla sicurezza stradale.

Per questo motivo la Regione ha predisposto alcune linee guida destinate a trovare soluzioni immediate a queste criticità, attraverso la divisione del territorio regionale in “aree non idonee” alla presenza del cinghiale e “aree idonee” entro determinate densità.

“Da tempo – ha detto Boselli – abbiamo evidenziato le conseguenze che derivano dalla presenza di questi animali sul nostro territorio. Nel corso dell’incontro – ha aggiunto il presidente di Confagricoltura Lombardia – abbiamo chesto che l’assessorato regionale lavori per un innalzamento del de minimis agricolo, che spesso è insufficiente per coprire tutti i danni causati dal cinghiale alle colture agricole. Inoltre – ha affermato ancora Boselli – bisogna insistere maggiormente sul contenimento, rendendo più efficace l’azione delle squadre di cacciatori dedicate a questo scopo, eventualmente facendole ruotare e autorizzando anche l’intervento di cacciatori singoli”.