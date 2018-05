Cinquecento ragazzi difendono la propria libertà di parola

Oltre 500 adolescenti di 15 scuole hanno partecipato alla cerimonia conclusiva della IX edizione del concorso Esprimi i tuoi diritti ospitata al teatro Apollonio di Varese.

27 le classi di 13 diversi comuni hanno partecipato al concorso promosso dal Villaggio SOS di Morsolo in collaborazione con Unicef e dedicato ai diritti dei bambini, in particolare all’art 13 della Convenzione Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

6 i lavori premiati divisi fra scuole primarie, secondarie e superiori, più 3 menzioni speciali.

Prima della cerimonia di premiazione, i piccoli spettatori hanno visto il film “Vado a scuola” del regista francese Pascal Plisson.

I lavori presentati al concorso hanno dimostrato la piena comprensione, da parte dei piccoli concorrenti, del doppio valore di questo diritto/dovere, come nel video della 2/a U del IPC Verri di Busto Arsizio, vincitore del premio per le scuole superiori.

Grande emozione infine alla proclamazione dei vincitori, quando le classi si sono avvicendate sul palco, mentre sullo schermo si proiettavano i loro filmati, a ritirare i premi. E a raccogliere applausi e congratulazioni anche dalle autorità, cittadine e non solo, salite sul palcoscenico: da Roberto Molinari assessore ai servizi sociali del Comune di Varese, dell’avvocato Francesca Ciappina, consigliere comunale e Presidente della Commissione Servizi sociali, da Samuele Astuti in rappresentanza del Consiglio regionale della Lombardia, di Marilena de Gennaro della Provincia che hanno concluso la bella mattinata con i complimenti anche al Villaggio SOS di Morosolo per questa come le altre importanti iniziative “che aggiungono un valore in più all’accoglienza dei minori”.

Per la X edizione sono previste numerose sorprese a partire dalla scelta del tema che i ragazzi dovranno trattare: al Magistrato Francesca Manca – rappresentante dell’Associazione SULLE REGOLE da tempo presente in sala – è stato proposto di fare da “ambasciatore” presso “il collega” Gherardo Colombo in maniera che insieme possano definire uno specifico argomento che tratti di diritti ma anche dei doveri che intrinsecamente ne fanno parte.

Durante la mattinata i bambini e ragazzi partecipanti (insieme ai giovani ospiti del Villaggio SOS di Morosolo) hanno dipinto le sagome di bambini e adulti per ricordare la ratifica della Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia: l’iniziativa, dal titolo #dirittichevorrei, è stata condivisa con gli altri Villaggi SOS d’Italia e con l’associazione Nazionale SOS Villaggi dei Bambini che ha organizzato un flashmob a Roma proprio nella giornata di ieri”