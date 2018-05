Cinquecento residenti contro il campo nomadi: “Vogliamo risposte e informazioni dal sindaco”

Vogliono informazioni e l’incontro con il sindaco Alessandro Fagioli che hanno richiesto lo scorso 26 aprile. Si sono organizzati in un comitato e sono determinati a capire la scelta dell’Amministrazione comunale di creare un secondo campo nomadi in via Deledda.

Il riferimento va ai saronnesi e ai gerenzanesi che vivono intorno a via Grandi dove il Comune vorrebbe trasferire 4 piazzole del campo nomadi cittadino.

“Siamo sorpresi – spiegano i residenti in una nota emessa dopo l’assemblea di lunedì sera – dal metodo utilizzato per la gestione dell’intera vicenda: la scelta, indubbiamente impattante, di inserire una comunità di nomadi stanziali nel pieno di un’area a prevalente vocazione residenziale, è stata da tempo valutata dall’amministrazione comunale senza preoccuparsi di avviare un concreto percorso di integrazione, confrontandosi preventivamente con i residenti della zona per affrontare le numerose criticità della stessa. Così, riteniamo, non si fa, se non a parole, né integrazione né valida “operazione sociale”: semplicemente si impongono scelte non condivise scaricando sui cittadini residenti e sulle altre realtà sociali presenti in loco tutte le criticità che una simile, e forse sotto tali aspetti poco meditata, decisione comporta”.

Ad oggi, inoltre, sono state raccolte le firme e le adesioni on line di circa 500 residenti contro il progetto: “Confermano una estesa e non trascurabile contrarietà, in prevalenza manifestata da residenti saronnesi, alla decisione assunta con la delibera del Consiglio comunale di Saronno. Appare peraltro oltremodo miope innescare sterili polemiche fra comuni confinanti: i cittadini residenti in quell’area non si sentono in realtà né saronnesi né gerenzanesi ma appartenenti ad un’unica comunità (coesa e libera da ogni condizionamento politico) inopinatamente colpita da una sconsiderata ed unilaterale decisione del consiglio comunale di Saronno”.

Da queste considerazioni arrivano alcune richieste precise: “Chiediamo un momento di incontro con il sindaco Alessandro Fagioli per conoscere quali criteri hanno portato alla individuazione dell’area prescelta e quali siano i progetti di implementazione del piano di trasferimento di parte del campo nomadi di Via Deledda. Vogliamo far conoscere la zona al sindaco in modo che possa confrontarsi con le numerose criticità e individuare possibili soluzioni alternative”.

I cittadini hanno protocollato una richiesta di incontri lo scorso 26 aprile senza avere ancora risposta ne dall’Amministrazione ne dal primo cittadino.