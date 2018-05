I Cinquestelle: “Il Comune stili un elenco di criticità ambientali”

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma degli attivisti del Movimento Cinque Stelle di Luino

Crediamo sia un po’ paradossale che in una cornice di tutela ambientale emerga in nostro comune…

Ci riferiamo al comunicato stampa inviato ai giornalisti in merito alla partecipazione ad un festival, descritta con queste parole: “la città di Luino farà del Lago Maggiore un luogo internazionale della sensibilizzazione e diffusione di cultura in materia di sostenibilità e ambiente, con un festival il cui cuore è il Premio Earth Prize”.

Fermo restando che non ci è chiara la frase “con un festival il cui cuore è il Premio Earth Prize”, auspichiamo che l’amministrazione voglia mettersi in una posizione di attento ascolto, ispirandosi a qualcosa che emergeràda questo festival, anche se dai paroloni adottati nella nota parrebbe che questa cittadina voglia figurare di buon esempio..

Di recente purtroppo risulta che Luino sia stata redarguita a causa di alcune problematiche verificatesi tra fognatura e sversamenti nel lago, bocciata da Legambiente per la balneablilità costiera, sorda agli appelli di maggiori controlli al depuratore ed inefficace alle continue segnalazioni dei cittadini per abbandono dei rifiuti.

Apprezziamo quindi l’apertura su un tema da sempre a cuore del M5S e ribadiamo che è ora di sostanza, è ora di passare ai fatti, le belle parole e i buoni propositi ne abbiamo abbastanza.

Come sempre chiudiamo con proposte.

“Vorremmo che l’amministrazione cogliesse l’occasione per redarre un elenco delle criticità ambientali del paese e illustrare un programma di attività, quantificando i fondi per risolverli, reperendoli se necessario anche chiedendo il contributo economico da regione o comunità montana. In secondo luogo vorremmo partecipare all’iniziativa per parlare dei contenuti, magari invitando il nostro autorevole e competente consigliere regionale Roberto Cenci, da poco eletto in Regione.