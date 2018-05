Cittadini in piazza per sostenere il Capo dello stato

Centinaia di cittadini, lavoratori, militanti del Pd, aderenti all’Anpi hanno manifestato il proprio sostegno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

ll raduno è stato preceduto da un tam tam che ha dato appuntamento alle 18.30 di martedì 29 maggio di fronte a Villa Recalcati a Varese, sede della Prefettura e della Provincia.

E a quell’ora hanno cominciato a riunirsi i tanti accorsi per mandare un messaggio di sostegno alle istituzioni democratiche in questa complicata situazione politica. Tra la folla spiccavano alcune bandiere europee, tricolori, stemmi del Partito Democratico e del sindacato.

Il consigliere regionale e segretario del Partito Democratico della provincia di Varese Samuele Astuti ha preso la parola per ringraziare i presenti:

“È un attacco alle istituzioni senza precedenti con frasi di assoluta gravità dirette al Capo dello Stato – ha detto Astuti -. Il momento è difficile ma non possono essere gli insulti a portare delle soluzioni. Noi siamo qua per testimoniare la nostra vicinanza al presidente e per difendere la Costituzione”

Al segretario provinciale ha fatto eco Matteo Capriolo, segretario dei giovani del Pd, che ha detto: “Lega e Movimento 5 Stelle hanno giocato con le nostre istituzioni solo per massimizzare i loro voti al prossimo giro elettorale scaricando le loro colpe e i loro fallimenti contri il Quirinale e l’Europa”.