Clamoroso a Legnano, Ferrari lascia gli Knights

Svolta clamorosa a Legnano, dove si interrompe dopo cinque anni la collaborazione tra coach Mattia Ferrari e gli Knights del presidente Marco Tajana.

Il tecnico 43enne ha chiesto alla società biancorossa di rescindere un contratto, rinnovato alcuni mesi fa, che lo legava a Legnano fino al termine della prossima stagione sportiva. Un fulmine a ciel sereno che lascia senza guida tecnica la formazione che anche quest’anno – pur con molti problemi dovuti agli infortuni – è riuscita a raggiungere i playoff di Serie A2 dopo il terzo posto nel girone Ovest.

Nel comunicato ufficiale in cui si comunica la rescissione, il presidente Tajana e il gm Maurizio Basilico parlano di «grande dispiacere e profondo rammarico» per la scelta del tecnico di origine milanese. L’uscita di scena di Ferrari – si legge ancora nella nota – sarà definita nei dettagli dopo un incontro tra i dirigenti biancorossi e il procuratore dell’allenatore, al quale comunque Tajana e Basilico mandano i ringraziamenti.

Un “grazie”dovuto, al di là dell’improvviso divorzio: sotto la guida tecnica di Ferrari (arrivato nel 2013 da Latina per sostituire Alessandro Crotti), la allora Europromotion riuscì prima a centrare la promozione in A2 Silver, poi a salvarsi nel medesimo campionato e di conseguenza a essere ammessa alla attuale A2 unificata. Un livello mai raggiunto dal Legnano Basket, che è stato anche consolidato nelle ultime due stagioni, quelle dell’ebbrezza della vetta (per una parte dello scorso campionato) e soprattutto dei playoff.

Domani – giovedì 24 – la società ha convocato una conferenza stampa al PalaBorsani per fare il punto della situazione e presentare i programmi 2018-19, senza – in questo momento – il proprio capo allenatore. Intanto il sondaggio del mercato delle panchine è già iniziato.