Claudio: «Studio ingegneria ma punto tutto sulla mia macchina per cucire»

È al secondo anno di ingegneria gestionale al politecnico di Milano ma ogni giorno, quando torna dall’università, si siede alla sua macchina per cucire Singer.

Si chiama Claudio Rovera, ha poco più di vent’anni, vive a Morazzone e si è inventato un lavoro tutto nuovo: cuce a mano patch sulle magliette.

«In realtà ho realizzato un vero e proprio sito di e-commerce, il primo al mondo che permette di personalizzare t-shirt, felpe, zaini e cappellini scegliendo tra più di 170 patch differenti – spiega Claudio- . Attraverso un configuratore si sceglie il capo d’abbigliamento e si posizionano gli “stemmi” ovunque si voglia, noi poi li cuciamo a mano direttamente sul vestito o sull’accessorio nel punto scelto».

Il sito si chiama Top up world (lo trovate qui )

La novità sta proprio nel fatto che non si tratta di magliette stampate, ma con “toppe”, le patch, cucite appunto una per una.

«Il cotone dei nostri capi d’abbigliamento è di ottima qualità e ogni pezzo diventa unico proprio perché l’acquirente lo compone come meglio crede. Per farlo più fedele possibile a quello realizzato a computer, ho montato una sorta di proiettore che riproduce l’immagine direttamente sull’oggetto che devo personalizzare. In quel modo la patch va esattamente dove era stata pensata».

Macchina per cucire, magazzino e computer sono in una piccola palestrina trasformata in laboratorio, che si trova nella casa di Claudio.

«Per ora lavoro con il passaparola -spiega Claudio – aiutato da alcuni amici che mi danno una mano a pubblicizzare la mia start up. Non so cosa diventerà la mia piccola impresa ma ci sto investendo molte energie ed aspettative. Non immaginavo di saper cucire a macchina, è stata una sorpresa anche per me: sfrutterò questo mio talento nascosto. Intanto continuo a studiare, poi si vedrà»