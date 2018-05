Code in Valganna, in giornata si concludono i lavori alla galleria

Dovrebbe risolversi quanto prima il problema delle code sulla statale della Valganna, dovute alla chiusura di una delle due gallerie all’altezza del birrificio per una manutenzione straordinaria.

L’intervento, urgente, ha reso necessario l’utilizzo dell’altra galleria a senso unico alternato, regolato da un semaforo, che da ieri crea lunghe code in entrata e in uscita, in particolare nelle ore di punta.

I lavori, assicura Anas, saranno conclusi entro oggi, e dunque la galleria sarà riaperta entro questa sera, con conseguente eliminazione del senso unico e delle relative code.