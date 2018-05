Colombo: “Sesto è il mio primo amore e il primo amore non si scorda mai”

Ultimi giorni da sindaco per Marco Colombo. Dopo la sua elezione al Pirellone il primo cittadino era costretto a dimettersi per incompatibilità con la carica di consigliere regionale.

“Giovedi sarà il mio ultimo giorno da Sindaco – ha scritto Colombo sulla sua pagina Facebook – ma continuerò a lavorare per la mia Sesto e per la provincia di Varese con il nuovo e prestigioso incarico di Consigliere Regionale della più importante regione d’Italia e forse d’Europa, la nostra Lombardia. Non smetterò mai di combattere, insieme a tutti coloro che vogliono una Sesto e una Lombardia più bella, più forte e più autonoma”.

Lunedì sera a Malnate lo precederà Samuele Astuti, anche lui eletto consigliere regionale.

Marco Colombo riflette sugli anni vissuti come primo cittadino.

“Questa mattina sto cercando di scrivere il mio ultimo discorso da Sindaco della mia amata Sesto che leggerò ( se riuscirò … ho troppa paura di essere interrotto da qualche lacrima) durante il Consiglio Comunale di giovedì sera.

«Belli e appassionanti», ma anche «faticosi e complicati» così mi piace ricordare questi 9 anni a servizio della mia città, 9 anni meravigliosi passati tra la gente e per la gente dove insieme alla mia squadra abbiamo portato avanti la nostra idea di città, con il massimo impegno, con le nostre capacità e con i nostri limiti.

Grazie a Sesto e ai Sestesi per quello che mi avete dato, Sesto è il mio primo amore e il primo amore non si scorda mai”.