Colpo di coda vincente: Crugnola sul podio all’Elba

Andrea Crugnola torna a salire sul podio in una prova del Campionato Italiano Rally (CIR), e lo fa per la seconda volta in stagione grazie a un grande “colpo di coda” nel finale del Rallye Elba, disputato tra venerdì e sabato con partenza e arrivo da Portoferraio.

Gara ricca di emozioni, quella toscana, per il pilota varesino navigato – su Ford Fiesta HK Racing – dall’esperto Danilo Fappani. Crugnola è partito molto bene, ha vinto la seconda prova speciale e chiuso la prima giornata di gara alle spalle di Andreucci e Campedelli con distacchi ristretti.

Sabato un’uscita di strada ha tolto di mezzo subito Campedelli e il varesino si è trovato secondo in classifica a 10″ dal campione tricolore in carica, ma nel corso della PS7 Crugnola è stato vittima di una foratura che gli ha fatto perdere 1’23” da Nucita – vincitore dello stage – e lo ha fatto precipitare al quinto posto assoluto. Ma la voglia di podio è stata grande: Crugnola-Fappani hanno così imbastito una rimonta culminata con la vittoria nella decima e ultima prova speciale. Un ruggito potente, che ha riportato la Fiesta numero 4 davanti a Michelini e Scattolon (sfortunato e superato anche da Testa) e che ha permesso al pilota varesino di chiudere terzo dietro all’imprendibile Andreucci e a Scandola. La stessa sequenza di nomi occupa ora i primi tre posti della classifica generale.

«Sicuramente sono soddisfatto perché abbiamo dimostrato ancora una volta di essere performanti e ci stiamo avvicinando sempre di più ai primi della classifica. Peccato solo per quell’errore che ho commesso e che ha causato una foratura, ma l’Elba è una gara insidiosa nella quale tanti piloti hanno avuto lo stesso problema. Detto ciò però, questo è un rally molto bello, che mancava da tanti anni nel calendario tricolore: ottima scelta anche quella delle prove notturne che potevano essere un’incognita ma si sono rivelate davvero belle». Crugnola chiude il suo intervento con i tanti ringraziamenti: «Dalla HSA Cosmetics agli altri sponsor, da Ford, HK e Pirelli fino al mio navigatore Danilo Fappani e al Fulvione (Fulvio Solari ndr) senza il quale non sarebbe possibile».

