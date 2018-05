Comerio: “I momenti peggiori per l’economia non sono passati”

«Il buon andamento degli ordinativi e l’alto tasso di utilizzo degli impianti non ci deve far illudere che i momenti peggiori siano passati e che si stia ormai definitivamente operando in uno scenario post-crisi». Il realismo del presidente di Univa Riccardo Comerio, nel commentare i risultati congiunturali del primo trimestre del 2018, non è eccessivo ma poggia sulle solide basi dei dati provenienti dall’ufficio studi degli industriali. Il pericolo di lasciarsi andare a una facile euforia per una ripresa economica ancora non compiuta è molto alto soprattutto se lo si legge alla luce di quanto sta succedendo nel mondo e delle crescenti tensioni sui mercati internazionali, a partire dall’Iran.

«La stabilizzazione dei livelli produttivi varesini nel primo trimestre del 2018 e le aspettative in gran parte improntate ad una crescita per i prossimi mesi – spiega Comerio – sono elementi che mostrano quanto sia ancora fluida la situazione nel nostro sistema manifatturiero. Soprattutto in aree altamente internazionalizzate, come quella varesina, particolarmente esposte alle turbolenze a cui si assiste a livello mondiale». E ancora: «Non è questo il momento di abbassare la guardia. Occorre continuare a mettere tutta la forza che abbiamo come Paese e come territorio sui pedali del miglioramento competitivo di sistema. Così come le imprese sono in profondo e radicale cambiamento, così anche la politica e le istituzioni devono fare la propria parte sul piano delle riforme per dare stabilità al contesto economico, sociale e del lavoro. Serve il contributo di tutti. Proprio in queste ore e in questi giorni così cruciali rinnoviamo dunque l’appello a tutte le forze politiche perché si riesca a dare un governo e una maggioranza certa e solida al nostro Paese. Non è questo il momento di disperdere e dilapidare i risultati fin qui ottenuti con il sacrificio di tutti».