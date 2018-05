Comincia con un jukebox letterario il prefestival di Nature Urbane

Comincia con un vero e proprio “jukebox letterario”, dove si può letteralmente scegliere una pagina e leggerla – o meglio ancora farla leggere – ad alta voce da importanti attori, “Nature Urbane Pop Up“, il “prefestival” di Nature Urbane, che si terrà da sabato 19 maggio a metà giugno in 4 luoghi simbolo della città: La Biblioteca Civica, il Castello di Masnago, Villa Mirabello e Villa Panza

UN PREFESTIVAL CON GRANDI RITORNI E PRESTIGIOSI PARTNER

La rassegna, in programma a Varese dal 19 maggio al 24 giugno 2018, sarà un racconto animato di alcuni luoghi simbolo della città giardino, affidato ad artisti che a Varese sono nati e hanno trascorso l’infanzia, ma che poi hanno spiccato il volo verso carriere internazionali: Andrea Chiodi, Francesca Lombardi Mazzulli, Francesca Garolla e Marta Ciappina. A loro è stato chiesto di scegliere un luogo della città caro alla loro memoria e di raccontarlo con i linguaggi e le narrazioni che erano loro propri, dalla musica alla danza contemporanea, dalla letteratura all’arte, dal teatro alle videoinstallazioni.

Protagonisti di questa valorizzazione sono la Biblioteca Civica, il Castello di Masnago, Villa Mirabello e Villa Panza: i quattro luoghi prescelti rispettivamente da Andrea Chiodi, Francesca Lombardi Mazzulli, Francesca Garolla e Marta Ciappina che per l’occasione non torneranno a Varese da soli, bensì accompagnati da figure di spicco della scena artistica internazionale con cui hanno modo di lavorare.

«Se Nature Urbane, nella sua prima edizione, ha spalancato i cancelli dei giardini, quelli che hanno dato a Varese il nome di città giardino, con Nature Urbane POP-UP saranno i luoghi della cultura ad aprirsi alla città – ha dichiarato il sindaco di Varese Davide Galimberti – Pagine aperte che, come in un pop-up, sfruttando lo stupore e l’interazione con il pubblico daranno vita ad un’opera d’arte unica: Varese, la città in un giardino»

«La Biblioteca Civica, il Castello di Masnago, Villa Mirabello e Villa Panza sono ambienti simbolici ed evocativi che si inseriscono nel paesaggio urbano varesino. Luoghi cari a chi vive la città, spesso incastonati in una memoria legata agli anni della scuola, alle prime visite ad un museo, alla scoperta della lettura. La loro natura non è fatta solo di fiori e piante secolari, ma anche di testimonianze, dipinti, libri e reperti che sanno raccontare l’evolversi della città e dei suoi cambiamenti – ha spiegato l’assessore a cultura e turismo Roberto Cecchi – Si è voluto così costruire un racconto che anima questi luoghi: l’obiettivo è creare, attraverso questi eventi, partecipazione, dialoghi e interpretazioni in chiave contemporanea della natura dei luoghi e della loro identità, attraverso inedite relazioni e nuove modalità di lettura del paesaggio».

UN JUKEBOX DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA

I partecipanti alla presentazione

A prestarsi, come “voce del jukebox letterario” ci saranno due nomi importanti per il teatro italiano: sarà infatti Elisabetta Pozzi, una delle più grandi interpreti del teatro italiano, ad affiancare il regista varesino Andrea Chiodi sabato 19 maggio, nel primo degli incontri. Saranno loro a “dare voce” – va da sè, in biblioteca – alle pagine scelte dai partecipanti, in un evento interattivo che darà il via al prefestival, alle 18 di sabato 19 maggio in biblioteca civica.

I partecipanti dal canto loro, saranno invitati a cercare tra gli scaffali della Biblioteca civica il loro libro preferito, oppure scoprire nuovi testi e nuovi autori, scegliendo di leggerle e farle leggere, commentarle e farle diventare vive, con una delle più grandi attrici della prosa italiana. I testi selezionati dai partecipanti potranno essere segnalati in anticipo agli organizzatori recandosi in Biblioteca o scrivendo a natureurbane@comune.varese.it

AL CASTELLO DI MASNAGO VANNO A SPASSO MUSICISTI E ATTORI, NEL NOME DI HAENDEL

Elisabetta Pozzi

Dopo il primo grande appuntamento in biblioteca con Andrea Chiodi ed Elisabetta Pozzi, sabato 26 maggio il secondo appuntamento è al Castello di Masnago con Roberto Balconi, raffinato interprete del repertorio barocco, che ha creato un progetto musicale interamente dedicato al compositore tedesco George Friedrich Händel che vede protagonista l’Ensemble Fantazyas e le voci dei soprani Carlotta Colombo e Francesca Lombardi Mazzulli, artista varesina apprezzata nel mondo. Un repertorio tagliato “su misura” per valorizzare il fascino della antiche sale del castello, e che vedrà, insieme a loro, gli attori di Karakorum Teatro e Teatro Periferico, due formazioni varesine specializzate nel teatro in spazi non convenzionali, che trasformeranno per una serata lo spazio museale, animandolo di personaggi fuori contesto e situazioni inaspettate. «Persino l’intervallo permeerà il castello. I musicisti, invece di fermarsi e fare pausa, si “sparpaglieranno” infatti nelle sale per piccole performances una diversa dall’altra. E cosi faranno gli attori» ha spiegato con entusiasmo Fabio Sartorelli, direttore della stagione musicale varesina, che ha lavorato per questo originalissimo “omaggio al castello di Masnago” «Che i varesini conoscono, ma tendono a ignorare».

VILLA MIRABELLO DIVENTA UN SET PER I RICORDI DEI VARESINI

Il castello di Masnago

Villa Mirabello, sede dei Musei Civici, luogo simbolo per eccellenza della memoria nel territorio varesino, è stata scelta invece per diventare il set di “Souvenir di Varese…Ricordo di Varese”, installazione teatrale per video e parole, un progetto multimediale di Officina Orsi, a cura di Rubidori Manshaft, Paola Tripoli e Francesca Garolla, che vuole rappresentare una memoria collettiva della città costruita intorno ai racconti dei cittadini che verranno intervistati nel corso di tre giornate, il 15, 16 e 17 giugno.

Gli organizzatori invitano gli abitanti a donare il proprio personalissimo e individuale bagaglio di memoria per contribuire a unire i tasselli di una memoria collettiva nella quale riconoscersi e tramandare ai nostri figli e nipoti proprio in quei giorni . Tutti coloro che vorranno raccontare i loro ricordi potranno prenotarsi attraverso i seguenti recapiti: mail: officinaorsi@gmail.com, facebock: Officina Orsi Switzerland telefono +39 392 06 93 240

DANZA TRA LE LUCI DI DAN FLAVIN

Villa Mirabello

Il 23 e 24 giugno la scena si sposta a Villa Panza: è qui, nel luogo icona del contemporaneo, dove la luce e il colore degli artisti americani convivono in armonia con gli ambienti antichi, che si esibirà la danzatrice varesina Marta Ciappina su una coreografia di Alessandro Sciarroni, uno dei più importanti coreografi della scena internazionale. Titolo dello spettacolo sarà: TURNING_for Marta ed è stato creato appositamente per NATURE URBANE POP-UP. L’artista lavora con la danzatrice e ricostruisce alcune delle pratiche sperimentate alla Biennale di Venezia e in altri progetti europei. Le suggestive stanze di Dan Flavin a Villa Panza saranno parte integrante della performance che vivrà in un dialogo continuo con lo spazio e con la musica contemporanea.

GRANDI EVENTI SU PRENOTAZIONE

Varese Corridor, di Dan Flavin

Gli eventi saranno gratuiti, ma sarà necessaria la prenotazione, possibile da domani sul sito www.natureurbane.it. I primi due ad aprire le prenotazioni saranno il primo, in biblioteca, e l’ultimo, a causa dell’esiguità dei posti disponibili a Villa Panza. Il portale dedicato al Festival del Paesaggio, che durante la prima edizione di Nature Urbane ha registrato oltre 82mila visualizzazioni di pagine, è già online con le nuove informazioni.

Per informazioni non on line: tel. 0332 255477, numero verde 800 350 394 (dal lunedì al giovedì 9.00-12.00 e 14.30-16.30; venerdì, 9.00-12.00).