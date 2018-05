Il Comitato per l’ospedale insiste: “Quando aprirà il Day hospital?”

Nessuna notizia certa del futuro e il Comitato per l’ospedale di Cittiglio torna a farsi sentire.

Il Day Hospital Oncologico di Cittiglio, inaugurato nel dicembre 2017, è ancora chiuso: «A oggi 4 maggio, – si legge nel comunicato – pazienti oncologici e operati in regime di day surgery condividono lo stesso reparto e le stesse risorse infermieristiche. E la storia si ripete. Esattamente un anno fa infatti si era promessa la riapertura del reparto di ortopedia e traumatologia entro il mese di giugno. Poi nulla per un mese, e poi la scusa dell’impossibilità di riaprire il reparto a luglio e agosto per garantire le ferie al personale medico e infermieristico. E come è stata ripagata la pazienza che gli utenti hanno avuto? Con la sorpresa della week surgery, ovvero un repartino con sei posti letto attivo dal lunedi al venerdi. Nel weekend nel distretto di Cittiglio vietato fratturarsi, pena la spedizione, come un pacco postale con affrancatura di sola andata, verso l’Ospedale di Varese».

L’esperienza passata fa temere il peggio al presidente Salvatore Romano : « Quale sorpresa dunque c’è in serbo per il tanto atteso reparto di Oncologia? Perché una cosa è certa, la Direzione dell’Azienda Ospedaliera nello stupire l’utente è davvero maestra. Perché ad esempio il prossimo 8 maggio anche a Cittiglio tutta l’attività programmata è sospesa? San Vittore è il Patrono di Varese. Forse per permettere il trasloco degli arredi e dei computer nel nuovo reparto? No, l’apertura non avverrà neppure il 9 maggio. Forse a maggio, ma non si sa di quale anno!»

Oltre alle attività promesse e attese, il Comitato chiede certezze anche per il resto dell’ospedale: « Cosa succederà all’attuale ala dell’Ospedale che fino a 2 anni fa ospitava il reparto di ortopedia e traumatologia? Stanze e studi completamente ristrutturati e dotati di tutti i comfort. Certo, se i letti dell’attuale ortopedia venissero trasferiti qui, si potrebbe spostare il day hospital chirurgico in un’altra ala del nosocomio più vicina al blocco operatorio. Al reparto di chirurgia si potrebbero restituire le camere attualmente occupate dall’ortopedia permettendo quindi il ricovero di un numero maggiore di pazienti. Ricordiamo come la chirurgia a Cittiglio sia un’eccellenza e come giungano pazienti a Cittiglio da tutta la Provincia, in particolare per l’intervento di colecistectomia laparoscopica».

«Gli utenti sono stanchi e a volte arrabbiati – commenta Romano – nel vedere una struttura nuova così gestita da una Direzione Sanitaria assente o quasi. Il Comitato coglie dunque l’occasione per invitare l’Assessore al Welfare Giulio Gallera a Cittiglio: una visita troppo a lungo rimandata. Sarà l’occasione per visitare i reparti e constatare di persona come alcune risorse del nosocomio non siano affatto sfruttate. L’Assessore potrà toccare con mano come vi sia spazio per la riapertura dell’Ortopedia 7 giorni su 7 e per la Camera Iperbarica».