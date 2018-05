Computer bloccati all’ospedale di Varese: attività rallentate

A meno di un mese dal precedente black out informatico, questa mattina, mercoledì 2 maggio, alcuni terminali dell’Asst Sette Laghi sono di nuovo fuori uso.

Il 12 aprile scorso era stato il nubifragio a mettere ko la connessione che mette in linea gli sportelli di cup, pronto soccorso, punto prelievi e ambulatori. Da questa mattina, quindi, attività rallentate per diversi servizi dell’azienda: non solo a Varese ma anche negli ospedali periferici.

I tecnici sono al lavoro: si è riunita l’unità di crisi per valutare l’entità del problema.

Nel febbraio scorso ancora un black out provocato da un guasto al sistema regionale che serviva i distretti sanitari.