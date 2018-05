Il Comune ricorda i 40 anni della Legge Basaglia

Una mostra per celebrare i 40 anni della Legge Basaglia. È quella che verrà allestita, giovedì 10 maggio, in occasione del Consiglio comunale delle 21, nel palazzo municipale. Le opere sono di un giovane che vive in una struttura residenziale psichiatrica, come tanti altri spesso nascosti dal resto del mondo.

La mostra è organizzata dal consigliere Alessandro Albani in collaborazione con l’assessore all’Inclusione sociale Miriam Arabini.

Afferma il consigliere: «Arte e follia hanno sempre camminato, se non vicine, su strade parallele. Lo stesso Platone attribuisce alle forme di conoscenza manica la capacità di accedere immediatamente alla verità del sapere che all’uomo razionale è negata. Questo accesso privilegiato sembra ancora erompere e illuminare dagli elaborati artistici dei malati mentali. A volte, “inspiegabilmente” da vite ai limiti della società e marginalizzate possono nascere dei capolavori: per questo è importante creare degli spazi di ascolto del malato psichiatrico che siano in grado di sottrarlo alla etichettatura del diverso da respingere e isolare. Anche se il malato mentale non può essere efficiente e produttivo e quindi rispondere alle esigenze della moderna società capitalistica e globalizzata, ugualmente siamo tenuti non solo al rispetto, ma anche all'attento ascolto, come nell’occasione della mostra che proporremo, per immergerci in una profonda riflessione sul disagio, sulla sofferenza e sul senso della vita con uno sguardo benevolo verso una categoria così “fragile».