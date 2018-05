Comune di Varese: “Fino a stamattina nessuna richiesta da parte della Lega”

Questa mattina, in seguito alla precisazione di ieri da parte del Comune, agli uffici comunali di Varese è pervenuta da parte della Lega domanda scritta per l’occupazione di suolo pubblico in corso Matteotti per il weekend del 19 e 20 maggio, ovvero tre giorni prima dell’iniziativa.

«Come conferma di quanto detto ieri nella nota dell’amministrazione comunale dunque fino a questa mattina non era pervenuta nessuna domanda ufficiale agli uffici del Comune – si legge nella nota inviata da Palazzo Estense -, nonostante il regolamento Cosap sull’occupazione del suolo pubblico, approvato anni fa da una maggioranza di cui la Lega faceva parte, indichi chiaramente in 15 giorni prima dell’occupazione il termine entro il quale presentare la domanda».

«Dunque ci si chiede le motivazioni delle polemiche, fatte prima di presentare la domanda, nei confronti di questa amministrazione comunale che fino a questa mattina non aveva ricevuto nessuna richiesta di occupazione da parte della Lega e quindi non poteva aver respinto o negato alcunché – conclude l’amministrazione comunale -. Una strana situazione che vede invertito ogni ordine logico giuridico, in cui prima si ipotizza una risposta negativa e si polemizza in modo strumentale, dimostrando anche di non conoscere le regole, e poi il giorno dopo si presenta la richiesta che si sarebbe dovuta depositare prima di accusare il Comune con notizie prive di fondamento».