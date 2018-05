In occasione della Festa della Repubblica, l’Amministrazione Comunale è lieta di annunciare che sabato 2 giugno, ore 21.00, si terrà il “Concerto per la Repubblica” eseguito dal Corpo musicale Santa Cecilia di Cislago, diretto dal Maestro Mattia Roscio in collaborazione con il Coro dei Licei di Gallarate.

La Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana.

L’evento si svolgerà presso il Monumento ai Caduti in Viale IV Novembre, in caso di mal tempo il Concerto si svolgerà all’interno dell’auditorium L’Angolo dell’Arte.