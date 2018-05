Si svolgerà il giorno 12 maggio alle ore 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Gavirate, la cerimonia di premiazione della prima edizione del Concorso Internazionale di Poesia “Grigore Vieru”. L’evento organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Italia-Moldavia (onlus) di Besozzo, vedrà la partecipazione dei finalisti del concorso provenienti da diverse regioni d’Italia.

L’occasione sarà utile per scoprire la personalità e la grandezza artistica del poeta Grigore Vieru, il maggior esponente letterario contemporaneo della Repubblica Moldova e Romania, autore di numerosi testi di poesie sia per bambini che per adulti e candidato al Premio Nobel dall’Accademia Romena.

La giornata sarà allietata da immagini, video, musica e canzoni composte con i versi del poeta.

Alla cerimonia sarà presente anche il Console Moldavo di Milano Dott. Sergiu Russu.

Il Concorso si avvale del patrocinio della Provincia di Varese, del Comune di Gavirate e dell’Ambasciata della Repubblica Moldova in Italia.

Al termine sarà offerto ai partecipanti un buffet con specialità gastronomiche moldave.

Ingresso libero a tutti.