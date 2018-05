Condannata ai domiciliari per guida in stato di ebrezza, 10 anni dopo

Nella giornata di ieri, martedì, i carabinieri della Stazione di Caronno Pertusella hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale nei confronti di una donna 46enne di Origgio, dichiarata colpevole di guida in stato di ebbrezza alcolica. Al termine della notifica del provvedimento di condanna, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il fatto si era verificato nell’anno 2008.

I carabinieri della Tenenza di Tradate, sempre nel pomeriggio di ieri, durante i consueti controlli del territorio svolti nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e repressione dei reati, hanno fermato e arrestato un marocchino 26enne, residente a Venegono Inferiore.

L’uomo era ricercato da qualche mese perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel mese di dicembre dello scorso anno, in quanto condannato ad una pena di un anno e mezzo per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale commessi nel 2012 sempre in Venegono Inferiore. Allontanatosi di proposito dal suo domicilio, ieri è stato localizzato, catturato e arrestato dai carabinieri della Tenenza che non avevano mai perso di vista i luoghi da lui abitualmente frequentati. Il 26enne è stato tradotto presso il carcere di Varese.