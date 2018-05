Condanne da scontare, due arresti dei carabinieri

Due arresti operati nella giornata di ieri dai Carabinieri della stazione di Varese.

Il primo, quello di un 36enne marocchino, disoccupato, pregiudicato, abitante in Varese, colpito da un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Como per l’espiazione di una pena di 1 anno 1 mese e 14gg di reclusione a seguito di condanna definitiva per rapina e lesioni aggravate, fatti commessi in Locate Varesino nel giugno scorso.

Il secondo, quello di un 36enne di Casciago, operaio, pregiudicato, colpito da un ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Varese per l’espiazione di una pena di 2 mesi e 20gg di reclusione a seguito di condanna definitiva per tentato furto, fatto commesso in Casciago nel maggio 2010.

Entrambi gli arrestati sono stati ammessi alla pena alternativa della detenzione domiciliare e pertanto scontreranno la pena presso il loro domicilio.