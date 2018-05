Confcommercio Ascom Gallarate e Malpensa, Chiodi succede a Riganti

Lunedì 14 maggio 2018 presso la Sede di Confcommercio – Ascom Gallarate e Malpensa si è svolta l’Assemblea Generale dei Fiduciari per l’elezione delle nuove cariche statutarie dell’Associazione per il quinquennio 2018- 2022.

In Assemblea erano presenti i 37 fiduciari rappresentanti delle Categorie e dei Comuni del territorio di Gallarate – Malpensa, che hanno all’unanimità il nuovo Presidente il dott. Renato Chiodi, e subito dopo il Consiglio direttivo che è composto da 15 membri.

Il presidente, dott. Renato Chiodi, ha 53 anni ed è laureato in Giurisprudenza. Chiodi succede a Delio Riganti. È imprenditore nel Commercio di prodotti petroliferi, titolare della SOMMESE PETROLI S.p.a., azienda con un deposito di olii minerali a Somma Lombardo e una Rete di Stazioni di servizio tra Lombardia Piemonte e Valle D’Aosta. Chiodi ha una lunga esperienza nel mondo associativo e ha già ricoperto cariche associative ed istituzionali.

In Confcommercio – Ascom Gallarate e Malpensa, Chiodi è stato fino ad oggi uno dei quattro Vicepresidenti, nonché Presidente di TRE.CI Servizi Ambientali Srl (Società di servizi tecnici e formazione di Confcommercio – Ascom Gallarate e Malpensa). A livello provinciale, Chiodi è Presidente del Collegio dei Revisori di Confcommercio – Uniascom Provincia di Varese e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Ascomfidi Varese che è la Cooperativa di garanzia di Uniascom Varese che garantisce il credito ai commercianti.

Nella stessa serata, sono stati eletti i membri del Consiglio direttivo:

L’assessore Claudia Maria Mazzetti dà il benvenuto a Renato Chiodi, nuovo presidente di Ascom Gallarate. «Attendo di conoscerlo e mi auguro in qualità di assessore alle Attività economiche e di presidente del Duc di instaurare un rapporto davvero costruttivo. Lavorare di squadra significa arrivare meglio e di più perché l’apporto anche di Confcommercio è fondamentale – commenta -. La città è viva, le iniziative non mancano: basta guardare alle ultime manifestazioni con la piazza piena di gente, come è stato per la mostra canina, per i bonsai, per i tour nei rioni e per il mercatino francese. L’assessorato sta valutando l’opportunità di agevolare i temporary shop e i mercati di quartiere, ovvero due progetti nei quali sarebbe importante il ruolo di Ascom, non tanto a livello di approvazione della proposta ma con una parte attiva. Abbiamo bisogno della loro competenza tecnica e da parte dell’assessorato e del Duc c’è perciò la massima apertura. Lasciamoci alle spalle il passato e ora guardiano solo al futuro, con il solo obiettivo di fare crescere la nostra Gallarate».