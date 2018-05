Confermata la gita sul Ceresio: ci sono ancora 12 posti

L’Amministrazione comunale di Porto Ceresio comunica che è confermata la gita in battello sul Ceresio in programma domenica prossima, 20 maggio. Per chi desidera partecipare sono disponibili ancora 12 posti.

La prenotazione deve essere effettuata entro domani, martedì 15 maggio, inviando una e-mail a anag@comune.portoceresio.va.it oppure recandosi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Porto Ceresio, indicando nome e cognome dei partecipanti e i recapiti telefonici.

La gita, organizzata dall’Ufficio turistico del Comune di Porto Ceresio in collaborazione con la Società di Navigazione del Lago di Lugano permetterà di visitare due tra i luoghi più belli delle sponde comasca del Ceresio.

Si parte alle 10.30 da Porto Ceresio e alle 12 si arriva ad Oria Valsolda per una visita guidata di Villa Fogazzaro, gestita dal Fai, un piccolo mondo antico affacciato sulla sponda italiana del lago di Lugano. Alle 14 si parte per Claino con Osteno per la visita guidata delle sette Grotte di Rescia, sul versante orientale del Lago Ceresio.

A bordo del battello, durante la navigazione, il capitano illustrerà le bellezze del lago.

Il ritorno a Porto Ceresio è previsto per le 18.

Il costo della gita in battello è di 24 euro a persona (19 euro per i ragazzi dai 3 ai 16 anni),

L’ingresso a Villa Fogazzaro e alle Grotte non è compreso e dovrà essere pagato separatamente. Il pagamento dell’escursione (comprese le visite) avverrà a bordo del battello in contanti (euro).

Il pranzo non è compreso; si consigliano pranzo al sacco e scarpe comode.

Sul battello è presente un servizio bar a pagamento per bibite. E’ altresì possibile consumare la propria colazione al sacco sul battello. Presenza di snack bar presso la villa Fogazzaro.

È obbligatorio avere con sé un documento valido per l’espatrio (carta d’identità)

QUI la locandina con tutti i dettagli