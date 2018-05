Il Coni premia Arianna Talamona

La Commissione Nazionale Atleti che ha indetto per il secondo anno consecutivo il Bando AEES “Atleta Eccellente – Eccellente Studente“ anche per l’anno 2017 ha stilato le graduatorie per l’assegnazione di un premio da destinare agli atleti Nazionali, Olimpici e Paralimpici, nelle attività che hanno brillantemente conseguito (Laurea Magistrale/ Triennale).

Tra coloro che hanno partecipato, spicca il nome della Campionessa Europea nei 200 misti ( Funchal 2016) Arianna Talamona tesserata per la PolHa Varese.

Una grande soddisfazione per l’atleta malnatese che ha anche partecipato, sempre nel 2016, ai giochi paralimpici di Rio De Janeiro.

«Alla nostra azzurra vanno i complimenti di tutta la Finp (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) e dell’intero movimento del nuoto paralimpico».

Arianna Talamona sarà premiata dal Presidente del Coni Giovanni Malagò e dalla Commissione Atleti il prossimo venerdì 4 maggio 2018 presso il Salone d’Onore del Coni alle ore 15.00, all’inizio della riunione di Consiglio Nazionale.