In Consiglio comunale per l’ultimo atto della Giunta Crespi

Questa sera alle 19 l’atto finale della Giunta Crespi, che con una convocazione dell’ultimo momento porterà in Consiglio comunale un unico punto all’ordine del giorno, l’approvazione del bilancio consuntivo 2017.

Il bilancio era già all’ordine del giorno del consiglio comunale del 17 maggio, ma la maggioranza non aveva raggiunto i numeri per l’approvazione anche a causa di un malore che aveva colpito poco prima della seduta il vicesindaco Olga Maggi, facendo mancare un prezioso voto a Crespi.

Sarà dunque breve ma molto importante la seduta di questa sera. Innanzitutto bisognerà vedere se la maggioranza Lega-Forza Italia riuscirà a portare in aula tutti i consiglieri necessari o, in caso contrario, se i gruppi di opposizione vorranno licenziare con un voto favorevole il bilancio consuntivo, anche per evitare problemi che potrebbero riflettersi sulla futura giunta che si formerà dopo il voto del 10 giugno.