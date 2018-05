Constantin Migliorini alla Fondazione Sangregorio

Negli spazi della Fondazione Sangregorio di Sesto Calende, l’artista Constantin Migliorini presenta al pubblico una selezione di lavori dove il tema del corpo, con la rappresentazione di soggetti quasi tutti femminili, diventa luogo di un immaginario poetico per esplorare molteplici possibilità. “Questi miei soggetti dipinti , quasi tutti donne, non solo solo corpo fisico armonico ed erotico, ma anche contenitori di misteri, con un mondo interiore che è un abisso inesplorato. Il corpo dipinto è materico, l’acrilico e l’olio si combinano, mentre la bellezza dei soggetti viene in parte interrotta dal trasparire della grezza juta incollata alla tela”. Quelle di Constantin sono “Anatomie” di corpi, proiezioni di figure dell’inconscio dotate di un’empatia tattile ed emotiva che dall’immagine dipinta è rilanciata verso l’esterno, dove l’uomo presenta e mostra il suo doppio.

Nato a Poggibonsi (Siena), diplomato all’Accademia di Belle Arti di Firenze, con un anno di corso presso la Facoltà di Belle Arti di Siviglia in Spagna . Ha in attivo numerose esposizioni personali e collettive in Italia e all’estero. Attualmente insegna discipline pittoriche e scenografiche al Liceo Artistico di Varese. Significativo e qualificante il sostegno della Fondazione Cariplo, volto a consolidare le iniziative della Fondazione Sangregorio nello sviluppo del progetto di promozione della stessa.

La mostra sarà inaugurata sabato 19 maggio alle ore 16.00 e resterà aperta e visitabile tutti i fine settimana dalle 11.00 alle 18.00 con orario continuato, fino al 10 giugno. Il giorno dell’inaugurazione sarà presente l’artista.

“Anatomie. L’uomo e il suo doppio”. Opere di Constantin Migliorini

Fondazione Sangregorio Giancarlo, Sesto Calende (Va).

19 maggio – 10 giugno

Inaugurazione 19 maggio 2018, ore 16.00

info@fondazionesangregorio.it

www.fondazionesangregorio.it