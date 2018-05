Conte: “Leonardi porti idee concrete, invece che cogliere al balzo i dolori”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del capogruppo PD in consiglio comunale Luca Conte, in risposta all’intervento del coordinatore cittadino di Forza Italia Roberto Leonardi a proposito dell‘incidente di ieri mattina a pochi passi dalla scuola Pascoli.

A poche ore dallo spiacevole avvenimento di cui è stato teatro la scorsa mattina viale Ippodromo, il coordinatore varesino di Forza Italia Roberto Leonardi non si fa scrupolo alcuno, uscendo prontamente con un comunicato stampa tutto politico, o meglio della peggior politica, volto ad addossare al Sindaco Galimberti la responsabilità di quanto avvenuto.

Per dieci anni ho avuto modo di stare all’opposizione e so bene cosa significa sottolineare gli errori che una parte o una amministrazione compie, spesso con puntiglio, talvolta anche con reiterata insistenza.

Credo tuttavia di aver raramente assistito a cadute di stile così riprovevoli quanto quella suddetta, tanto più se proveniente da una persona in fondo stimabile come l’amico Leonardi. Non mi spingo a parlare di sciacallaggio, ma certamente ritengo quantomeno stonate le dichiarazioni avventate di ieri e le generiche accuse suscitate nei vertici di Forza Italia dal triste accadimento.

Personalmente il mio primo pensiero va alle bambine coinvolte e alle rispettive famiglie, augurando loro una pronta e completa guarigione. Auspico inoltre che le responsabilità siano al più presto chiarite.

Contestualmente però, voglio rivolgere a tutti, ed in particolare a chi si occupa delle cosa pubblica, un invito affinché si possa insieme lavorare perché le nostre strade siano sempre più controllate e sicure.

A questo devono contribuire le opere come per esempio il realizzato attraversamento pedonale in viale Valganna o i sensori che sono stati posti negli ultimi mesi in prossimità di alcuni degli incroci più pericolosi, ma anche la vigilanza.

In questo senso vi è stato un significativo aumento dei controlli posti in essere dalla Polizia locale e sono stati installati i dissuasori tanto contestati da Leonardi, ma che sono parte integrante di una attenzione per la sicurezza che ha già dato i primi frutti con una significativa diminuzione degli incidenti.

Invito Leonardi e Forza Italia a portare in futuro idee concrete e realizzabili, anziché cogliere al balzo i dolori delle famiglie per guadagnare un titolo di giornale.