Contratto di Governo, una consultazione per la Lega Nord

A lato della festa cittadina di Malnate prevista per domenica 20 maggio, la Lega Nord sarà presente, salvo pioggia, con un gazebo nello spiazzo pedonale di via Brusa (altezza civico 11), per consentire lo svolgimento di una consultazione con la cittadinanza sul così detto “Contratto di Governo”.

Il gazebo sarà dotato di un’urna in cui verrano inserite le schede su cui apporre la propria preferenza.

Nel pomeriggio sarà nostro ospite il governatore della Lombardia, Attilio Fontana con alcuni consiglieri regionali e alcuni esponenti della Lega Nord.

Vi aspettiamo dalle 10.00 alle18.00 e, per chi volesse, ci sarà la possibilità di fare o rinnovare la tessera, anche in previsione delle prossime elezioni amministrative del 2019.