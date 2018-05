Per il “contratto di Governo” i gazebi della Lega aprono il voto a tutti

Saranno una cinquantina i gazebi della Lega nelle piazze del Varesotto nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 maggio.

I militanti daranno vita alla consultazione chiesta dai vertici di partito per validare o meno il “contratto di Governo” siglato da Lega e Movimento 5 stelle.

La bozza definitiva di questo documento è uscita in mattinata e sia i 5 Stelle che la Lega hanno scelto di sottoporlo alla propria base: i primi attraverso il voto online sulla piattaforma e gli altri attraverso una consultazione nelle piazze.

La consultazione che avvierà la Lega, tuttavia, sarò aperta non solo ai militanti ma a tutti i cittadini. Per votare sarà sufficiente barrare la propria scelta su una scheda che sintetizza i punti del programma cari al partito.

A Varese sabato i militanti del Carroccio saranno presenti in via Del Cairo, angolo via Veratti (vicino al Piantone) dalle 9 alle 19. Stesso orario per domenica, ma il gazebo sarà in piazza del Podestà.

Ecco il fac-simile della scheda. La votazione è aperta a tutti e non sarà necessario registrarsi.