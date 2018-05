Contratto di Governo: gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto sì, parola alla Lega

Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto sì.

Sulla piattaforma Rousseau, gli aventi diritto del partito guidato da Luigi Di Maio hanno votato per il 94% in maniera favorevole all’accordo di Governo con la Lega di Matteo Salvini.

42.274 clic favorevoli, solo 2.522 contrari. Il voto è stato aperto dalle 10 alle 20 di venerdì 18 maggio. Questo weekend gli attivisti sono impegnati in vari banchetti in tutta Italia e su Facebook, Instagram e Twitter i pentastellati hanno lanciato l’hashtag #IoSonoNelContratto, in cima ai trend di ricerca già dalla prima mattina di sabato 19 maggio.

Sul blog anche la versione definitiva del contratto condiviso con la Lega, i cui elettori si potranno esprimere sabato 19 e domenica 20 ai gazebo organizzati in tutta Italia.

Il contratto di buon governo

In provincia di Varese saranno una cinquantina i punti dove votare. Ecco il fac-simile della scheda della Lega. La votazione è aperta a tutti e non sarà necessario registrarsi.

Lunedì 21 maggio appuntamento con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il nome del premier sarà comunicato allora.