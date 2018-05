Contributi ai disabili gravissimi: “Arriveranno nei tempi indicati”

«I contributi per sostenere i disabili gravissimi arriveranno nelle scadenze annunciate». Le preoccupazioni espresse da un parente che aveva messo in dubbio l’iter per accedere al sostegno previsto dalla DGR Regionale del febbraio scorso non hanno motivo di esistere. Così il Direttore sociale dell’Ats Insubria Lucas Gutierrez interviene nella questione dei “contributi B1 per disabili gravissimi” assicurando che il sostegno economico arriverà nei tempi corretti e non si perderà alcun diritto.

« Dopo l’approvazione della DGR regionale – chiarisce Gutierrez – gli operatori delle Asst hanno valutato tutti i pazienti richiedenti, sia quelli già in carico per gli accertamenti, sia i nuovi per la presa in carico. Le valutazioni sono quindi state trasmesse all’ATS che, entro la prossima settimana, procederà alla pubblicazione della graduatoria dei nuovi assistiti. Regione Lombardia ha messo a disposizione finanziamenti adeguati per continuare a erogare il contributo ai pazienti già seguiti e per sostenere anche i circa 50 nuovi richiedenti. Come previsto dalla normativa, l’assegno verrà emesso a maggio e sarà relativo al mese di aprile cioè quello successivo alla valutazione. Nessuno, quindi, perderà alcun diritto o assegno. Tutti i tempi sono stati rispettati proprio grazie all’impegno degli operatori che hanno svolto il proprio incarico rispettando le tempistiche annunciate».

La misura in questione è legata a disabilità gravissime per sostenere le spese della famiglia presso cui abita l’utente. Ogni domanda, dopo l’iter valutativo, rientra in una graduatoria necessaria per gestire le risorse messe a disposizione.