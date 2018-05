Controlli della velocità, arrivano telelaser e “scout speed”

Chi va piano va sano e va lontano, e soprattutto non prende multe per eccesso di velocità.

A Vergiate entra in servizio un nuovo sistema di rilevazione della velocità che non lascerà scampo a chi viaggia oltre i limiti: si chiama “Scout speed” e non ha bisogno di segnalazioni preventive, niente cartelli nè avvisi a bordo strada.

Lo spiega con un post su Facebook il sindaco di Vergiate, Maurizio Leorato: «La struttura viaria del Comune di Vergiate è composta da una ramificazione complessa di strade interne ai centri urbani e di collegamento alle frazioni e ad altri Comuni limitrofi. Negli ultimi anni ci sono stati diversi sinistri stradali che, in alcuni casi, hanno portato a gravi esiti. Sono innumerevoli le segnalazioni legate agli eccessi di velocità che coinvolgono tutto il territorio comunale e che arrivano in maniera sempre più incisiva da parte dei cittadini della comunità vergiatese residenti in ogni via del territorio. Le azioni che l’amministrazione comunale ha posto in essere per sensibilizzare (ad esempio campagna #VAIPIANO) al rispetto dei limiti di velocità non hanno ottenuto risultati positivi – spiega Leorato -. La Polizia Locale di Vergiate attraverso l’ausilio di nuovi strumenti di rilevazione della velocità come il Telelaser e lo Scout Speed (sistema di rilevazione della velocità in movimento senza l’obbligo di avviso con cartello) effettuerà controlli sul territorio col fine di contrastare gli eccessi di velocità e quindi garantire sicurezza sia per i portatori di veicoli motorizzati sia per i pedoni e i ciclisti. Pertanto invitiamo tutti a rispettare i limiti di velocità».