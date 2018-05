Controlli straordinari della Polizia a Varese e Sesto Calende

La sicurezza della città e di tutto il territorio varesino è l’obiettivo principale dell’attività della Questura di Varese, realizzata attraverso una serie di controlli straordinari, in particolare nelle ore serali e notturne, che si aggiungono alla presenza costante degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, che ogni giorno svolgono costantemente servizi di controllo del territorio nell’arco delle 24 ore.

In particolare nella giornata di ieri, venerdì 11 maggio, il Questore della Provincia di Varese ha disposto diversi servizi di controllo straordinari del territorio, mirati alla prevenzione e repressione dei reati che creano più allarme nella cittadinanza.

Nel pomeriggio, infatti, sono stati impegnati gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente a diverse unità del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia di Locale di Sesto Calende, finalizzato al controllo capillare nelle zone strategiche dedite frequentemente allo spaccio di droga e degli esercizi pubblici della zona.

Grazie all’ausilio del nuovo sistema “Mercurio”, costituito tra l’altro da una telecamera esterna installata su alcune autovetture della Polizia di Stato e che consente di poter effettuare un’accurata vigilanza dinamica, permettendo la lettura delle targhe dei veicoli, in sosta ed in transito, e quindi il loro accertamento in automatico tramite le banche dati, con la possibilità di un riscontro immediato di numerosi veicoli.

Nella serata sono, poi, stati predisposti ed effettuati diversi posti di controllo nella città di Varese, dislocando diverse Volanti al fine del controllo ed accertamento del transito in entrata ed uscita dalla città, considerando in particolar modo il rischio maggiormente elevato nelle ore serali e notturne, dei furti nelle abitazioni e di autoveicoli.

Complessivamente sono state controllate 98 persone, 25 veicoli, 3 esercizi commerciali e sono state denunciate 3 persone ed effettuati 2 sequestri di sostanza stupefacente.