In Coppa Italia tutte le strade di Varese portano a Milano

Le strade in Coppa Italia sembra debbano inevitabilmente confluire nell’incrocio tra Varese e Milano. Nella scorsa settimana i match d’andata: giovedì, nel maschile, Milano-Varese (3-1 per Milano), sabato, nel femminile, Varese-Milano. E il risultato del femminile? Come è finito l’incontro? Piano, un attimo di suspense, perbacco, lasciamo lo spazio al alcune premesse, poi arriveremo al risultato finale. (nella foto la squadra femminile di Varese)

Precisato che la Federazione lascia alle rappresentative dei Comitati Provinciali il compito di organizzare le date degli incontri, fissando solamente la data finale entro la quale deve concludersi il turno eliminatorio, per Milano e Varese si sono verificate alcune difficoltà. Per Milano il matrimonio del campionissimo Luca Viscusi – il 25 maggio – la cui indisponibilità, oltre naturalmente a quella di alcuni altri campioni, sarebbe stata scontata. Varese giustamente ha consentito di anticipare l’incontro di andata al 24 maggio. Per Varese, nella Coppa femminile, la campionessa mondiale ed europea Barbara Guzzetti avrebbe potuto rientrare – squalifica per doppia partecipazione ad eventi – il 5 giugno: in questo caso Milano non è stata disponibile ad effettuare lo spostamento richiesto da Varese.

Malgrado l’importante assenza l’allenatore Enzo Boschin di Varese ha schierato una compagine di tutto rispetto con la campionessa mondiale Sefora Corti, coadiuvata da Natalia Combi, Luisella Secca ed Eugenia Vlad, mentre Milano poteva contare su Giorgia Cremonesi di Serie A1, su Eleonora Ceriani e sulla U18 Finotti Bianchi. L’incontro si è svolto sui campi della Bocciofila Crennese e ha visto primeggiare Milano nel primo turno di gare con la vittoria nell’individuale ed il pareggio – un set a testa – nella terna. Nel secondo turno vittoria di Varese con la coppia Combi/Vlad e pareggio – sempre un set a testa – con l’altra coppia Corti/Secca, quindi risultato finale: Varese – Milano 1-1.

Varese, per aggiungere agli scalpi di Como e Lecco, eliminate nei due turni precedenti, anche quello di Milano, deve attendere l’incontro di ritorno, che sarà in trasferta sui campi della Bocciofila Sperone Neirano in via Bellini a Cusano Milanino il prossimo 16 giugno, con la speranza, espressa in modo convinto ed appassionato dalle componenti la compagine, di riuscire a conquistare l’auspicato passaggio del turno.