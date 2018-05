Corsi di massaggi a Torino? Come sceglierli

Come scegliere un corso di massaggio

Oggi esistono numerosissime scuole di massaggio attive in tutte le principali città d’Italia. A Torino sono attivi diversi corsi di massaggio, tanto che spesso è difficile scegliere quale frequentare. Il primo elemento fondamentale per scegliere il proprio corso di massaggio è sapere cosa si vuole. Alcuni corsi insegneranno delle semplici tecniche, da riproporre pedissequamente e senza dilungarsi sulla teoria che c’è dietro ad ogni movimento.

Chi ha solo bisogno di un attestato di frequenza da esporre e mostrare ai propri clienti non ha che l’imbarazzo della scelta. A Torino e in altre città vi sono corsi di massaggio semplici ed economici che insegnano le tecniche base. Potresti partecipare a un corso di massaggio a Torino in scuole che offrono una formazione abbastanza simile, per cui è possibile scegliere semplicemente la più vicina, la meno costosa o la meno impegnativa, o in scuole di alta formazione. Tutto in base alle tue necessità lavorative e formative.

Corsi di massaggio professionale a Torino

Chi ha invece altre esigenze e ha bisogno di un corso più completo dovrà scegliere con maggiore accortezza. In questo ambito è importantissimo conoscere sia le diverse scuole presenti sul territorio che gli insegnanti che vi operano. Un maestro serio e professionale avrà un curriculum che attesta le sue esperienze, dove ha studiato, quali tecniche sa padroneggiare, eccetera. Questi dati sono molto importanti e un professionista serio, se dotato di un curriculum importante, sarà pronto a condividerli con i potenziali alunni.

Anche la scelta della scuola è importante. La pubblicità può essere ingannevole, ma un buon istituto si distingue abbastanza facilmente da uno raffazzonato. Questi ultimi, infatti, prometteranno meraviglie per pochi soldi, garantendo l’attestato a tutti i partecipanti. In un corso serio invece il diploma andrà meritato. Una scuola che rilascia attestati senza assicurarsi delle capacità dei propri studenti è una scuola che non ha a cuore la propria reputazione.

Un metodo semplice e rapido per testare la reputazione di una scuola è chiedere direttamente a un ex allievo. Una veloce ricerca in internet dovrebbe essere sufficiente per farsi una prima idea basandosi sulle recensioni di chi ha avuto in passato a che fare con un determinato insegnante o una scuola di massaggio. Un altro segno di serietà della scuola è un programma dei corsi presentato in modo serio e completo, che permette agli studenti di farsi un’idea precisa della proposta della scuola e valutare il miglior corso di massaggi a Torino come in altre città.

Un fattore da tenere in considerazione è l’orario dei corsi. Alcuni offrono delle full immersion, ad esempio in caso di interi week end dedicati al corso; altri preferiscono spalmare le lezioni, ad esempio una sera alla settimana. In questo caso è necessario valutare qual è la formula più comoda ed eventualmente verificare se la scuola offre la possibilità di scegliere fra diversi orari.

L’attestato non è un diritto

Le scuole migliori, ironicamente, sono quelle che non assicurano a tutti gli studenti un attestato. Non basta pagare la quota d’iscrizione per imparare a padroneggiare le tecniche insegnate. Un maestro di massaggio di alto livello pretenderà di verificare i progressi di ogni studente e rilascerà il certificato solo quando riterrà che lo studente stesso sia pronto e maturo.

Diplomare tutti a tappeto può essere controproducente, ne va del buon nome dell’insegnante e della scuola. A un corso che rilascia attestati troppo liberamente, in fondo, non importa l’apprendimento dei propri iscritti, ma solo il fatto che tutti abbiano versato la loro quota di iscrizione.

Il fattore economico

Non è scontato che un corso costoso sia migliore di uno economico, ma spesso le scuole per massaggiatori rinomate e di qualità si fanno pagare per i loro servizi. Anche la durata del corso è importante. Un corso molto lungo potrebbe spingere gli allievi meno motivati verso l’abbandono. In questi casi è bene pensarci bene prima di imbarcarsi in un corso di molte ore, perchè una volta iniziate le lezioni non è possibile, in genere, ottenere un rimborso per chi decide di ritirarsi.

Alcune scuole propongono una garanzia soddisfatti o rimborsati. Si tratta di un modo per mostrarsi sicuri delle proprie capacità. In alcuni casi è anche possibile rifrequentare un corso già fatto a tariffe ridotte, in modo da poter ripassare quanto appreso o fissarlo meglio nella mente e nella pratica.

I criteri da valutare sono molti. Riassumendo, per scegliere un corso di massaggi a Torino il modo migliore è valutare tutte le seguenti opzioni in base alle proprie necessità: