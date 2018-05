Costituito il “Gruppo sentieri” nel CAI Luino

In ottemperanza delle nuove direttive del CAI Nazionale inerente all’importanza della rete sentieristica nel Paese e al fine di favorire un turismo eco-sostenibile il CAI Luino ha costituito un settore specifico con il “Gruppo sentieri”. Per illustrare i compiti degli aderenti a questo gruppo giovedì 10 maggio alle ore 21 presso la sede CAI Luino in via B.Luini 16 è prevista una serata per illustrare le modalità operative.

L’impegno per coloro che vorranno aderire a questo gruppo di lavoro sono essenzialmente tre:

– la realizzazione della segnaletica orizzontale (il classico segno bianco/rosso con vernice o fascette adesive) da collocare lungo gli itinerari

– il rilievo del grado di deperibilità del fondo calpestabile tramite uso GPS

– Percorrere gli itinerari e segnalare eventuali anomalie.

Nella iniziativa gruppo sentieri è prevista anche l’opzione “adotta un sentiero” un modo simpatico per monitorare un itinerario magari vicino a casa o che si frequenta spesso.

A questo gruppo possono partecipare tutti che abbiano il requisito di essere maggiorenni e iscritti al CAI per motivi di copertura assicurativa. E’ importante segnalare che non verranno utilizzati strumenti da taglio (motoseghe, decespugliatori, ecc), soffiatori e altri attrezzi

Nella stessa serata, verranno illustrate le finalità della Legge Regionale 27 febbraio 2017, n.5 che istituisce la Rete Escursionistica della Lombardia (REL) ed il relativo Catasto regionale della rete escursionistica.

Mercoledì 09 maggio alle ore 21 presso la sede CAI di Luino in via B.Luini 16 avrà invece inizio un corso di formazione all’utilizzo del GPS/Smartphone per il rilievo della sentieristica. Il corso è gratuito e aperto a tutti gli interessati non serve l’iscrizione è sufficientepresentarsi alla lezione. Il corso tratterà gli argomenti: uso del GPS e trattamento dei dati raccolti.