Cottarelli lascia il Quirinale senza la lista dei ministri

Il premier incaricato Carlo Cottarelli ha lasciato il Quirinale questo pomeriggio dopo un colloquio con il Capo dello Stato Sergio Mattarella senza incontrare la stampa.

Cottarelli doveva presentare al Presidente la lista dei ministri per la formazione del Governo ma al termine tutto è stato rimandato ad un nuovo incontro domani mattina.

Dietro potrebbero esserci problemi nella chiusura della lista dei ministri ma in queste ore si parla anche del pressing dei partiti per andare al voto nei prossimi mesi, anche a fine luglio. In questo caso a traghettare il Paese verso le elezioni potrebbe essere il governo Gentiloni in carica.

La stampa, riportando fonti del Quirinale, parla però di un contrattempo legato ad alcuni nodi irrisolti nella lista dei ministri.