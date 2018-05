Country e divertimento protagonisti nel weekend di Lissago

Natura, divertimento, buon cibo, balli sfrenati e solidarietà. Questo e molto altro nel menù della Festa Lissago Country, in scena al campo sportivo di via San Carlo 4 nel verde rione varesino.

Appuntamento sabato 2 e domenica 3 giugno con l’evento nato per sostenere la scuola dell’infanzia “A.M. e G.B. Dall’Aglio”, grazie all’organizzazione dell’associazione pro Scuola Materna di Lissago in collaborazione con la Parrocchia San Carlo Borromeo di Lissago. La festa è svolta grazie alle strutture installate per la 39° Camminata dei Fiori promossa dal Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

Due giorni di intrattenimenti per bambini, ragazzi e adulti, musica e stand gastronomici. Per i bambini delle Scuole dell’Infanzia laboratori artistici, gestiti dalle insegnanti, con creazione di giochi utilizzando materiale di riciclo: asce, pistole in legno, un laboratorio con la carta e bellissime collane. Uno spazio denominato “La fattoria” con tutti i mezzi della Rolly-toys permetterà ai bambini di effettuare dei percorsi tra le balle di fieno.

Saranno presenti i dolcissimi, pazienti e mansueti pony del centro ippico Delle Piane Asd di Brebbia per le prove di cavalcata sui pony con gli istruttori Fise del centro specializzato in lezioni di equitazione, passeggiate, progetti di avvicinamento al cavallo, mediazione equestre per bambini e ragazzi anche con bisogni educativi speciali. Non mancheranno anche gli animali della Società Agricola Valle Luna. Per i ragazzi ci saranno gli istruttori Cai e Arrampicata Varese con una parete di arrampicata e un ponte tibetano.

Sabato pomeriggio animazione con il “Cappellaio matto”, sabato sera concerto di musica country con il gruppo “New Hot Country”, mentre domenica dalle 17 è il turno della scuola di ballo di Chaltrones Original Country A.S.D. che intratterrà il pubblico con danze country e musica.

