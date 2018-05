Crolla una maxi pianta, arriva l’autogru dei vigili del fuoco

Strada chiusa, pompieri e protezione civile mobilitati per porre rimedio alla caduta di una maxi pianta che ha abbattuto parte della recinzione della villa in cui trovava ed ha invaso via Rossini.

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno quando nell’intera zona si è sentito un tonfo.

A cadere una maxi pianta tanto grossa che per completare la rimozione è stato necessario l’intervento di un’autogru dei vigili del fuoco. Sono stati proprio i pompieri del distaccamento di Saronno, con i supporto degli uomini della protezione civile, a rimuovere rami e foglie e a transennare la recinzione che dovrà essere messa in sicurezza nelle prossime ore. Sul posto anche la polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico per tutta la durata delle operazioni di rimozione della pianta.