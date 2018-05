Crugnola cerca il podio al Rallye Elba

Obiettivo podio per Andrea Crugnola al Rallye Elba, gara valida come quarta prova del Campionato Italiano assoluto, che è in programma tra oggi – venerdì 25 – e domani sull’isola toscana.

Crugnola si presenta all’appuntamento al quarto posto parziale della classifica tricolore, anche a causa dello “zero” rimediato alla Targa Florio a causa di una rottura che lo ha costretto presto al ritiro in Sicilia. Motivo in più per cercare il riscatto all’Elba, dove il varesino sarà impegnato al solito con la Ford Fiesta R5 della HK Racing, affiancato da Danilo Fappani.

La gara elbana scatterà alle 16,15 da Portoferraio e nella prima giornata saranno disputato cinque prove speciali, con l’ultima (la “Due Colli”) in programma a partire dalle 22,48. Sabato mattina si riprenderà verso le 8, e nel corso della giornata ci saranno altre cinque speciali. L’arrivo è previsto dalle 17.25, ancora a Portoferraio. La Fiesta di Crugnola-Fappani avrà il numero 4 sulle portiere e sarà preceduta nell’ordine di partenza da Andreucci, Campedelli e Scandola, i tre piloti che precedono il varesino nella classifica assoluta del Tricolore.