Custodia sociale, nuove azioni “oltre la crisi”

Revolutionary Road #OltreLaCrisi, azioni di custodia sociale. È il progetto della cooperativa Intrecci e dell’Assessorato alle Politiche Sociali e ai Servizi al Cittadino e alla Persona del Comune di Samarate, che sarà presentato mercoledì 23 maggio.

«Superare la logica emergenziale per sviluppare risposte innovative ai bisogni delle persone e delle famiglie, insieme a istituzioni, Terzo Settore e imprese: questa è l’idea alla base del progetto Revolutionary Road, il progetto sostenuto da Fondazione Cariplo che coinvolge vari comuni degli ambiti di Gallarate e Somma Lombardo, tra cui la Città di Samarate – spiegano gli organizzatori -. Tra le aree d’azione di Revolutionary Road, l’area casa che comprende una serie di interventi volti a migliorare la situazione abitativa dei soggetti presenti sul territorio, tra questi la custodia sociale che verrà presentata alla stampa mercoledì 23 maggio alle ore 12 presso la Sala Giunta del Comune di Samarate».

Un’azione, coordinata dalla Cooperativa Intrecci in rete con realtà attive sul Territorio, «destinata a persone che vivono in alloggi ERP e che si trovano momentaneamente in difficoltà nell’affrontare questioni legate alla quotidianità: dai problemi di vicinato alla necessità di confrontarsi coi referenti comunali ed istituzionali, fino a preoccupazioni economiche legate all’affitto. Le logiche e le modalità di inserimento di due figure professionali, i custodi sociali, a supporto dei residenti negli alloggi ERP, verranno presentate da: Nicoletta Alampi, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Samarate; Laura Moi, Assessore ai Servizi al Cittadino e alla Persona del Comune di Samarate; Luciano Turrici, custode sociale per la Cooperativa Intrecci»