Daghidaponta, allegria e impegno sociale nel torneo dei tifosi della Pro

Gli ingredienti ci sono tutti: una sana passione per il calcio, la voglia di divertirsi con amici vecchi e nuovi, il desiderio di aiutare concretamente alcune associazioni onlus e, elemento imprescindibile, sangue bianco-blu nelle vene.

Il risultato è la settima edizione di Daghidaponta, il torneo di calcetto organizzato in memoria del tifoso Roberto Solbiati: ogni anno, al termine del campionato, le tifoserie bustocche si riuniscono per trascorrere alcune serate all’insegna dell’amicizia e dello sport. A due settimane dalla tanta agognata promozione in serie C della Pro Patria, impossibile non immaginare come il clima, in questa edizione, sia più festoso del solito.

La competizione è iniziata lunedì 14 maggio al centro sportivo di Marnate –bar Loco, e si concluderà domani con un’amichevole con i tifosi dell’Arsenal South Europe e le premiazioni delle quattro squadre che si stanno affrontando: 100anni di Pro, Il Tigrotto, Ultras Pro Patria e Pro Vvidenza.

Questa sembra essere un’edizione del torneo davvero speciale, come ci racconta Lorenzo Pisani, uno degli organizzatori: “Ci stiamo davvero divertendo e non possiamo che ringraziare tutti i sostenitori e i ragazzi del bar Loco che ci ospitano”. Tanta allegria, quindi ma anche voglia di vincere: “Al momento la squadra in cui gioco, ‘100anni di Pro’ è ultima in classifica, ma questa sera faremo il possibile per ribaltare i pronostici. Oltre alla vittoria del torneo, in palio ci sono due premi speciali, in ricordo di altri due tigrotti recentemente scomparsi: la Coppa miglior giocatore “Gigi 380” e la Coppa miglior giocata “Geo Giani”.

L’amichevole con i tifosi dell’Arsenal, invece, sarà dedicata all’amatissimo Merlino, storico collaboratore della squadra”. Pisani ha un sogno, la presenza della società e della squadra: “Noi li abbiamo invitati, sarebbe davvero importante per noi tifosi veder arrivare i giocatori e i dirigenti della Pro Patria a Marnate: potremmo festeggiare di nuovo la promozione insieme a loro”.

Tanto divertimento, quindi, senza dimenticare la causa benefica, vero motore dell’organizzazione: “Lo scopo primario di questa edizione di Daghidaponta è quello di raccogliere fondi per il libro che stiamo scrivendo sul centenario della Pro Patria. I proventi del libro andranno ad alcune associazioni a cui siamo fortemente legati: ‘La Casa di Chiara’, che si occupa dell’acquisto di attrezzature pediatriche per bambini anti prematuri, il canile ‘Apar’ di Busto Arsizio e ‘Asd Ability Apnea’, un’associazione sportiva dilettantistica nata con lo scopo di avvicinare ragazzi con disabilità intellettiva al mondo dell’apnea.

Il torneo supporta inoltre l’iniziativa ‘Light it up blue’, che lo scorso 2 aprile ha illuminato di blu monumenti di tutto il mondo in segno di solidarietà alle persone autistiche. Sono cause in cui crediamo molto e , tra l’altro, con le squadre di noi tifosi stanno giocando dei calciatori ‘speciali’: alcuni ragazzi autistici”.

L’appuntamento è quindi per stasera e domani, sabato 19 maggio, al centro sportivo di Marnate – bar Loco, per il gran finale del torneo Daghidaponta, per fare un po’ di tifo e soprattutto contribuire a cause importanti.