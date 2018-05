Dai palloncini ai gioielli, ecco di “cosa vive” Azzate

Negozi che vanno negozi che vengono. A vederla con gli occhi del comune cittadino, e non di quello attento ai numeri e alle statistiche, la situazione ad Azzate sembra in continua evoluzione con una leggera tendenza al “peggio”. Vetrine vuote, portici sguarniti, ma in realtà un’analisi delle attività in paese dice che negli ultimi cinque anni la “geografia” del commercio è soltanto cambiata. Vero alcuni negozi hanno chiuso, in prevalenza trattavano abbigliamento, ma molti altri hanno aperto o resistono, o meglio mantengono la loro clientela senza grossi “scossoni”: è il caso delle gioiellerie, ad Azzate ce ne sono tre a poca distanza una dall’altra, delle pizzerie, sono molte, soprattutto da asporto (Torretta Pizza vanta un campione mondiale della pizza, Valerio Torre, ma da qui è anche passato il campione del mondo di pizza acrobatica). Fresco, fresco di apertura è il negozio in via Piave che vende articoli per feste e compleanno e organizza eventi. Da segnalare poi lo store dei mattoncini Lego: insomma davvero nel piccolo paese non manca nulla o quasi, visto che oltre al supermercato ci sono anche vari negozi di alimentari, ristoranti, gelaterie…

UN PO’ DI NUMERI

Cominciamo dagli esercizi pubblici, ovvero bar, ristoranti e pasticcerie: nel 2013 erano 16, 2 circoli, e 14 gli altri (10 che già esistevano e 4 nuovi); nel 2018 sono ancora 16.

Gli “esercizi di vicinato” nel 2013 erano così distribuiti: 8 alimentari, 57 non alimentari e 2 misti per un totale di 67 negozi. Nel 2018: 11 alimentari, 55 non alimentari, 2 misti per un totale di 68 negozi.

Sulla base delle SCIA (la Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentate in Comune si può avere una indicazione delle attività che hanno cessato e che hanno aperto negli anni.

Anno 2014: avviate n° 10 attività cessate n° 9 attività

Anno 2015: n° 7 attività n° 4 attività

Anno 2016: n° 7 attività n° 12 attività

Anno 2017: n° 7 attività n° 5 attività

Tot. 31 attività Tot. 30 attività

Ad Azzate ci sono inoltre: un’agenzia viaggi, un’agenzia di pompe funebri, 3 licenze di noleggio autovettura con conducente, un albergo, un Bed & Breakfast, 9 negozi di parrucchiere / estetista, un agriturismo, la Fattoria Canale, un distributore di carburante.

Resiste anche il mercato comunale che si svolge ogni sabato mattina in via Piave: le bancarelle presenti sono 6, su 11 posti disponibili (4 alimentari, 1 prodotti agricolo, 4 non alimentari ). Da segnalare che da poco si è aperto il bando comunale per 3 posti isolati. Gli ambulanti di Azzate itineranti sono 4.

In vista delle prossime elezioni i commercianti si stanno organizzando, vorrebbero creare una rete e diventare interlocutori della giunta che verrà: capofila Bruno Albini, dell’Hosteria da Bruno. «Stiamo cercando di mettere attorno a un tavolo i commercianti storici – spiega- abbiamo fatto un paio di riunioni per ora. La salvezza dei negozianti di Azzate è la provinciale che attraversa il paese: questo ci consente di avere anche clienti di passaggio. Ma anche la presenza di un distretto industriale e del turismo ci è di molto aiuto. Ma io credo non basti: dobbiamo dare vita a una sinergia che aiuti a movimentare il paese e dare nuova linfa. Ci stiamo lavorando, vediamo».