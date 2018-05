Dal Grande Fratello al cinema d’autore, Luca Argentero incanta il Baff

Luca Argentero ha incontrato, nella penultima giornata del festival, gli studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni nel pomeriggio per una Masterclass molto partecipata, nella quale ha ricordato i suoi esordi.

Galleria fotografica Luca Argentero al Baff 4 di 9

L’attore è rimasto molto divertito dal fatto che i ragazzi, ancora giovani, non sapevano della sua prima apparizione televisiva al Grande Fratello, seguita da una lunga gavetta nella fiction “Carabinieri”, tanti mesi nei quali, grazie a un coach, ha imparato moltissimo (foto Giovanni Garavaglia).

Il salto di qualità è avvenuto naturalmente con il ruolo in Saturno Contro di Ferzan Ozpetek, al quale sono seguiti molti altri set. Adesso, quando gira una commedia, è molto felice perchè la gente in strada lo ferma e gli dice “Ho passato due ore allegre al cinema”. Si è definito una persona seria, puntuale, che studia i copioni senza risparmiarsi. “Quando vedo un bravo attore, come Luca Marinelli ad esempio, penso che devo alzare l’asticella, non posso fare niente di meno”. Ha detto ai ragazzi di seguire la loro passione, e che per fare questo lavoro ci vogliono faccia tosta, fortuna e talento.

Alla sera, prima della proiezione, è salito sul palco del Sociale insieme al regista Simone Spada per introdurre il film Hotel Gagarin e per ricevere un premio speciale dalle mani delle allieve del corso di recitazione dell’Istituto Antonioni.