Dal tribunale allo stadio, a Busto arrivano 5 nuovi defibrillatori

Tribunale, Commissariato di Polizia, Oratorio di San Luigi, stadio e Farmacia di Largo Giardino. E’ in questi punti che da oggi sono attivi nuovi defibrillatori, 5 strumenti salvavita che vanno così ad aggiungersi ai 56 già oggi presenti a Busto Arsizio.

Sono state le donazioni di 92 sponsor della città a permettere l’acquisto dei quattro apparecchi destinati alla Polizia, all’oratorio, allo stadio della Pro Patria e alla farmacia Agesp 3. Un’iniziativa che rientra tra quelle di “cuore in comune”, la campagna che ha coinvolto le aziende del territorio per l’acquisto dei defibrillatori da installare in zone sensibili della città. Un progetto che prevede anche la pubblicazione di un libro sul primo soccorso e sull’utilizzo degli strumenti salvavita che comprende anche una mappa dei defibrillatori in città.

Contemporaneamente un altro defibrillatore è stato presentato anche in un luogo molto frequentato: il tribunale. In questo caso è stato l’ordine degli avvocati a donare la strumentazione che potrà contare sulla formazione di 4 operatori in servizio presso il Palazzo di Giustizia. «Siamo molto contenti di aver ricevuto questo dono perchè potremo tutelare la salute di tutti quelli che entrano qui» ha detto il presidente del tribunale, Miro Santangelo, sottolineando come «gli avvocati di fatto hanno deciso di collocarlo in quella che sentono come casa propria».

In tutti i casi si tratta di defibrillatori semi automatici che devono essere utilizzati da personale formato. Cinque donazioni che vanno così ad incrementare quella fondamentale rete salvavita che si espande sempre più sul territorio. L’ubicazione del defibrillatore più vicino a sé è disponibile su una mappa costantemente aggiornata da parte di Areu (clicca qui)