Dalla Giunta Vergiatese solidarietà al Capo dello Stato

La Giunta vergiatese si è fatta fotografare simbolicamente insieme al ritratto del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Così come fatto dal sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria anche Maurizio Leorato e i suoi amministratori hanno scelto di dare un messaggio di vicinanza al Presidente della Repubblica (anche in contrasto con scelte diverse come quelle del primo cittadino di Samarate Leonardo Tarantino che ha tolto il quadro dal suo ufficio).

“In qualità di amministratori pubblici riteniamo che, a prescindere dalle diverse opinioni di ognuno di noi, le Istituzioni repubblicane vadano sempre rispettate e salvaguardate – scrivono dal Comune di Vergiate -. Noi siamo con il presidente Mattarella”.