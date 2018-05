Dalla Rasa ai prati dove si sono riposati i Cacciatori delle Alpi

Questa uscita richiederà l’utilizzo dei mezzi pubblici: partenza prevista Venerdì 25/5 alle 8.32 da Corso Moro (Autobus per Brinzio della linea Castano) destinazione la RASA fraz. di Varese dove si scenderà alla prima fermata dopo il ponte sull’Olona; da qui si proseguirà a piedi attraversando la parte antica del borgo: arrivati ai prati si farà una sosta per vedere le orchidee che dovrebbero essere diverse rispetto a quelle viste nel corso dell’uscita precedente, poi si proseguirà lungo un comodo sentiero che ci porterà fino ai ruderi della cascina dove alloggiò parte degli ufficiali del battaglione Cacciatori delle Alpi.

Da qui un altro sentiero con vegetazione particolarmente interessante ci condurrà alla ex cascina Tagliata i cui prati furono il giaciglio per la truppa; si scenderà infine alla sede del Gulliver e, verificate alcune presenze di vegetali abbastanza rare, si scenderà alla fermata dell’autobus della linea Z che passa alle ore 11.48 alla fermata del Molinetto.

Si tratta di una passeggiata che pur essendo abbastanza breve ci consente di vedere una zona di Varese dove è rimasta una attività agricola, dove si gode la vista di notevoli bellezze paesaggistiche, dove si ha la possibilità di approfondire le conoscenze naturalistiche ricordando anche fatti storici di stretto interesse locale. Come noterete nella breve descrizione dell’uscita è opportuno lasciare la propria macchina a casa, in compenso l’autobus per raggiungere la Rasa può essere preso a qualsiasi fermata della linea C nel tratto P.le Kennedy e S Ambrogio.