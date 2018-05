Dalla Rasa al Sacro Monte seguendo le antiche vie

In tanti per la passeggiata storico-naturalistica “Sulle Antiche Vie per Santa Maria del Monte”: l’evento si è tenuto domenica 6 maggio e ha visto i partecipanti svolgere una passeggiata partendo dalla Rasa per raggiungere il borgo di Santa Maria del Monte.

I partecipanti, accompagnati da una guida di Archeologistics e da una GEV del Parco Regionale del Campo dei Fiori, hanno potuto apprezzare – grazie anche alla bellissima giornata – meravigliosi paesaggi e la bellezza dei fiori del Parco, ripercorrendo in maniera emozionate i passi degli abitanti della Rasa, che in passato usavano questo sentiero per raggiungere il Santuario di Santa Maria del Monte.

La passeggiata si è conclusa poi con la visita alla cripta sotto il Santuario, cioè quella che in passato era l’antica e originaria chiesa del IX-X secolo. E’ stata una bellissima giornata, passata insieme tra arte e natura.