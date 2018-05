Dalla regione 38mila euro per vigilanza e soccorso sul Maggiore e il Ceresio

Ammonta a 150.000 euro il contributo che la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, ha stanziato per la sicurezza e la vigilanza dei laghi lombardi.

La delibera approvata fornisce alle 5 Autorità di bacino lacuale, competenti in materia, risorse per realizzare interventi, da mettere in atto e rendicontare entro l’anno in corso, relativi alla sicurezza, al pronto soccorso e alla vigilanza del rispetto delle norme di navigazione: tra questi, la manutenzione dei mezzi nautici e l’adeguamento delle strutture utilizzate nell’espletamento del servizio, con riferimento anche alla sistemazione logistica del personale di equipaggio e della centrale operativa.

Parte del finanziamento di 150.000 sarà destinata anche alla provincia di Varese. All’Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese finiranno 26.000 euro per il servizio di vigilanza, intervento e soccorso sul lago Maggiore.

All’Autorità di bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla, invece, 12.000 euro per il servizio di vigilanza, interventi e soccorso sul lago di Lugano.