Dalla terra dei Maori alle nevi del Kilimangiaro, un anno di viaggi alla Cooperativa di Belforte

E’ solo la prima di una serie di mostre che si estenderà per un intero anno alla cooperativa di Biumo e Belforte e “farà viaggiare” con le foto e la mente chi la andrà a vedere, quella che è stata inaugurata questa mattina, 2 maggio 2018, nelle sale di viale Belforte 165.

Galleria fotografica Mostra di Marcello Albani alla coop di Belforte 4 di 10

In esposizione ci sono le foto del “fotografo viaggiatore” Marcello Albani, che da decenni documenta i suoi avventurosi viaggi “non organizzati” con “diari di bordo” e fotografie.

«Prima mi muovevo con una macchina fotografica parecchio modesta, una cosa da turisti – spiega Albani – Ma da una decina di anni a questa parte mi sono dotato di una macchina più professionale, e anche le foto sono diventate più adatte d essere esposte».

Così alla sede della Cooperativa di Belforte, ora sono esposte 42 immagini del suo viaggio in nuova Zelanda “Nella terra deI Maori”, alla ricerca di vulcani e grandi spazi: che saranno possibili da vedere fino a luglio prossimo.

Tra settembre e novembre sarà invece in mostra il suo viaggio in Iran, “Tra il golfo Persico e il mar Caspio”, mentre tra dicembre 2018 e febbraio 2019 sarà possibile vedere le immagini, “Sul tetto d’Africa e dintorni” mentre tra marzo e maggio 2019 le immagini “In Argentina fino ai confini australi”.

UNA VITA PER VIAGGIARE E CONOSCERE NUOVE CULTURE

Albani, messinese di nascita ma varesino di Bizzozero, racconta di «Avere fatto nella vita tre lavori contemporaneamente: il dipendente pubblico, l’insegnante di VareseCorsi e il traduttore. Ora faccio solo quest’ultimo».

Il suo amore per i viaggi è infatti anche un amore per le lingue: ora ne conosce bene una decina, e questo lo sfrutta non solo per i suoi spostamenti, ma anche per scopi più sociali, come l’interpretariato giuridico, o l’insegnamento dell’italiano per stranieri.

Oppure, come in molti sapranno tra coloro che hanno frequentato VareseCorsi, anche il giapponese per italiani: è la lingua del sol levante una di quelle che annovera tra le più conosciute. «In realtà conosco prevalentemente lingue europee – spiega – Inglese, francese, tedesco, spagnolo. Ma anche Olandese, danese e svedese e, appunto, anche il giapponese».

Le sue avventure sono tante, praticamente lungo tutto il mondo: «L’ultimo viaggio, per ora, è stato anche il più lungo di tutti: è durato quasi sei mesi, è stato attraverso il Canada, l’anno scorso» Molti di questi li ha fatti con suo figlio Kenji, che è la parte tecnologica del team: Corrado infatti non ha cellulare, nè computer, nè patente. «Ma ho viaggiato spesso da solo, e ce l’ho fatta anche senza». Come nel suo primo viaggio extraeuropeo, in Pakistan, sulle orme di un famoso alpinista: «Ho preso sette aerei, e sono riuscito ad arrivare alla destinazione desiderata solo perchè mi hanno aiutato altri viaggiatori come me, un consiglio dietro l’altro».

Le sue foto saranno in mostra tutti i giorni alla cooperativa di Belforte: si possono vedere, ad ingresso libero, negli orari di apertura della cooperativa: dalle 9.00 alle 12.30, dalle 14.30 alle 18.00.