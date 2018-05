Dall’oasi al museo, gli appuntamenti del fine settimana

Un fine settimana ricco di iniziative, tra storia, natura e cultura ad Angera.

In occasione del Festival Natura 2000 Day, Domenica 20 maggio, è stata organizzata dalla Provincia di Varese e dalla LIPU in collaborazione con il Comune di Angera, un’iniziativa di sensibilizzazione per far conoscere la natura e le specie che la abitano, oltre che le zone destinate alla didattica di recente realizzate dalla Provincia di Varese, grazie al finanziamento della Fondazione Cariplo. Vai all’articolo dedicato

Il occasione della Giornata Internazionale dei Musei ICOM, che quest’anno avrà come tema Musei Iperconnessi, nuovi approcci, nuovi pubblici, e della Festa dei Musei organizzata dal MIBACT, il 19 e 20 Maggio il Civico Museo Archeologico si propone come Museo iperconnesso in Archelingua, pensando alla neolingua sintetica e artificiale, di cui parla il romanzo 1984 di G. Orwel. Ecco il programma per il fine settimana: Sabato 19 e Domenica 20 maggio, dalle 14.30 alle 18.30 visite guidate gratuite in Archelingua, verso il 2050 previsto da Orwell.

Prosegue il ciclo di conferenze “Le Voci degli Altri” Domenica 20 maggio alle 17.30. Serena Zoia, dottore di ricerca dell’Università Statale di Milano, che ha realizzato buona parte della schedatura delle epigrafi presenti nel territorio varesino, terrà la conferenza Tra celti, greci e proconsoli di terre lontane. Nomi e ruoli ‘stranieri’ nelle epigrafi romane del territorio.

Ingresso libero fino esaurimento posti.

Prima della conferenza, alle 15.00 il MABA, Museo Archeologico dei Bambini – Angera, invita inguaribili curiosi e socievoli di tutte le età al laboratorio inclusivo Mani che parlano, gesti che uniscono. Guidati da Desirèe Donderi, interprete LIS, scopriremo quanto il nostro corpo parli per noi, in un linguaggio universale e non verbale; impareremo alcuni segni per comunicare con le mani e finiremo con cantare una canzoncina con la voce dei gesti. L’attività è aperta a tutti, è gratuita ma è necessario prenotare.

Sempre Sabato 19 maggio in biblioteca nell’ambito della rassegna “Di libro … in libro” Stefano Frascoli presenta una raccolta di racconti brevi sulle emozioni, le sfide e le passioni che infiammano il mondo dell’atletica leggera. Appuntamento in Biblioteca via Dei Mille alle ore 17.00. Per questa occasione la biblioteca effettuerà apertura straordinaria dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Per info: Tel 0331 932006 biblioteca@comune.angera.it

«E’ iniziata una stagione ricca di iniziative che valorizzano il patrimonio storico e naturalistico della città, riscuotendo l’interesse dei numerosi visitatori che stanno facendo tappa ad Angera per conoscere le opportunità che il Lago offre e partecipare alle nostre attività – commenta l’assessore alla cultura, Valeria Baietti -. In questi anni abbiamo investito energie e risorse per rendere Angera una città capace di accogliere e offrire un ambiente a misura d’uomo. Si tratta di un lungo lavoro, che deve essere costantemente alimentato, che ha permesso di sviluppare azioni e progetti anche con la collaborazione di altri Enti e Associazioni»

Maggiori info: www.angera.it